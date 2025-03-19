«Метафракс трейдинг» увеличил прибыль почти в шесть раз

ООО «Метафракс трейдинг» опубликовало финансовые результаты за 2024 год. Как следует из отчета, чистая прибыль общества составила 1,838 млрд руб., годом ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 321 млн руб. Выручка «Метафракс трейдинг» увеличилась с 12,194 млрд руб. до 15,618 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Метафракс Фото: Метафракс

ООО «Метафракс трейдинг» занимается реализацией химических продуктов производства головной компании АО «Метафракс Кемикалс» и ряда других производителей. АО, в свою очередь, по итогам прошлого года отчиталось о чистой прибыли в размере 271,942 млн руб. и выручке 33,183 млрд руб.