Из тени — под ликвидацию

Северо-Кавказский федеральный округ на первом месте в стране по числу ликвидированных вследствие банкротства индивидуальных предпринимателей. В 2024 году рост несостоятельных представителей малого бизнеса в регионах Северного Кавказа составил 41% к 2023 году. Эксперты считают, что волна банкротств среди ИП — общероссийский тренд, вызванный, в частности, ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка, а также снятием моратория на банкротства, который был введен после пандемии. Особенностью регионов СКФО, по мнению аналитиков, является большое количество теневых игроков бизнеса, низкая диверсификация экономики и высокая зависимость от федерального центра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост количества банкротств индивидуальных предпринимателей СКФО в 2024 году составил 41% к 2023 году. Это самый высокий показатель среди федеральных округов России, учитывая, что в среднем по стране число банкротств ИП за год увеличилось на 19,6%. Открытые данные Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и Федеральной налоговой службы (ФНС) проанализировали аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Всего за минувший год в СКФО из реестра ЕГРИП по причине несостоятельности было исключено 110 бизнесменов (78 ИП — в 2023 году). Регионами-лидерами по числу обанкротившихся в 2024 году предпринимателей на Северном Кавказе стали Кабардино-Балкарская Республика — 300% к 2023 году (16 против четырех ИП), Республика Северная Осетия-Алания — 160% (13 против пяти ИП) и Республика Дагестан — 136% (26 против 11). Нулевую динамику показали Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика. В Ставропольском крае за прошлый год обанкротилось 44 индивидуальных предпринимателя. Это на 6% меньше, чем годом ранее (47 ИП).

Всего в России в 2024 году из ЕГРИП по причине банкротства было исключено 2188 человек, что на 359 человек или 19,6% больше, чем в 2023 году. В 2025-м, по мнению аналитиков «Долгового Консультанта», рост банкротств должен ускориться: за 2024 год объем просроченных банковских кредитов индивидуальных предпринимателей вырос вдвое — с 41,1 млрд до 86,05 млрд руб., тогда как за 2023-й — на 43% (с 28,7 млрд до 41,1 млрд руб.).

В разрезе федеральных округов после СКФО по динамике обанкротившихся ИП следует Приволжский ФО (+37% к 2023 году), на третьем месте — Южный ФО (+24%), на четвертом — Дальневосточный (+16%), на пятом — Центральный (+15%), на шестом — Сибирский (+14%), на седьмом — Уральский (+13%), на восьмом — Северо-Западный федеральный округ (+7%).

Для сравнения, в топ-5 регионов с самым большим ростом числа банкротств индивидуальных предпринимателей вошли Республика Саха (Якутия) — рост 800% год к году, Республика Марий Эл — 500%, Орловская область — 450%, Калмыкия — 400% и Магаданская область — 300%. В пятерку регионов, где за год снизилось количество обанкротившихся ИП вошли Карелия (-60%), Костромская область (-50%), Бурятия (-44%), Ростовская область (-30%), а также Нижегородская и Белгородская области (-29%). В Москве банкротами за прошлый год стали 285 индивидуальных предпринимателя (рост к 2023 году — 19%), в Санкт-Петербурге — 118 ИП (снижение за год на 7%).

«Старт на рост банкротств индивидуальных предпринимателей был дан отменой моратория на банкротства в 2023 году. Плюс повлиял отложенный за 2020-2023 годы спрос со стороны кредиторов. По нашей оценке, в 2025 году стоит ожидать

прироста исключений из ЕГРИП из-за банкротства на 25-30%, то есть всего страна потеряет еще порядка 2,7-2,8 тыс. индивидуальных предпринимателей», — объяснил гендиректор «Долгового Консультанта» Денис Аксенов.

Он отмечает, что для индивидуальных предпринимателей требования к банкротству идентичны требованиям к гражданам: добровольное при сумме долга от 50 тыс. руб. и принудительное от 500 тыс. руб. и задержке выплат более чем на 90 дней. Статус ИП для ведения предпринимательской деятельности выбирают в основном при годовом обороте до 450 млн руб.

Общероссийский тренд

Как заметил эксперт КГ «Полилог» Александр Хазариди, рост банкротств ИП — общероссийский тренд, вызванный макроэкономическими факторами. Ужесточение монетарной политики, по словам господина Хазариди, снизило доступность кредитования, а, кроме того, сыграл свою роль отложенный эффект от «пандемийных кредитов» и моратория на банкротства ИП в 2022 году. «Поскольку юридическая процедура длительная, с последствиями российская экономика сталкивается до сих пор. Также В 2024 году был усилен налоговый контроль — ФНС активно применяла блокировки счетов, доначисления налогов и вела усиленный контроль за УСН», — пояснил эксперт.

По мнению управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой причина банкротств — экономическая нестабильность, вызванная геополитической напряженностью, санкционным давлением и изменениями в налоговой и регуляторной политике. Как отметила госпожа Владимирова, для СКФО эти проблемы обостряются рядом региональных особенностей, включая зависимость экономики от отдельных секторов, высокий уровень малого бизнеса в неформальном секторе и недостаточную диверсификацию производства.

«Экономический кризис, усугубленный ростом ставок по кредитам и инфляцией, привел к сокращению покупательной способности населения. Это не могло не сказаться на сегменте МСБ, особенно в розничной торговле, общественном питании и строительстве — отраслях, где значительную долю составляют ИП. Введенные в последние годы регуляторные ужесточения в разрезе макропруденциальных требований в части займов и возросшие ставки также затруднили доступ предпринимателей к финансированию, что увеличило их уязвимость перед экономическими трудностями. В связи с этими причинами, в ряде перечисленных регионов, образовался дефицит доступных капиталов, что делает бизнес неустойчивым в условиях растущих расходов», — рассказала Анастасия Владимирова.

Аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев согласился, что основными факторами, которые оказали негативное влияние на устойчивость малого и среднего бизнеса, вне зависимости от региона, стали высокая инфляция, дефицит кадров и рост ставок на фоне повышения ключевой ставки Банка России. «У многих представителей предпринимательского сообщества возникли трудности с доступом к финансированию, при этом малому бизнесу в целом гораздо сложнее привлекать заемные средства чем крупному», — заметил эксперт.

Традиционный сектор

К особенностям предпринимательской деятельности в регионах СКФО Анастасия Владимирова отнесла высокую долю МСБ, который работает в традиционных секторах экономики, таких как сельское хозяйство, строительство и торговля. Однако в этих же регионах, по мнению эксперта, не редко можно наблюдать зависимость от одного или нескольких крупных предприятий. Это делает местный бизнес уязвимым к финансовым трудностям таких организаций.

«Например, в Дагестане по-прежнему часть малого бизнеса вполне может быть связана с теневым сектором экономики, что могло косвенно и спровоцировать резкий рост банкротств — предприниматели, ранее работавшие в неформальных условиях, могли столкнуться с вполне логичным ужесточением налогового контроля и необходимостью легализации своей деятельности. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии банкротства могли быть вызваны сезонностью производства, низкой диверсификацией экономики и зависимостью от инвестиций из федерального центра или соседних регионов», — рассказала госпожа Владимирова.

Кирилл Климентьев отметил, что в СКФО дополнительным фактором высокого числа банкротств ИП выступает существенная доля теневого бизнеса, закрывающегося из-за проверок. Кроме того, по его словам, на Северном Кавказе — ограниченный спрос, низкая диверсификация бизнеса, зависимость региона от торговли и госзаказов при слабой поддержке предпринимателей. «На ситуацию в регионах с резким ростом банкротств, таким как Орловская область, Калмыкия, Марий Эл, Якутия также сказалась слабость экономики и зависимость от господдержки. Отдельно можно выделить город федерального значения Севастополь, где на рост банкротств повлияли снижение турпотока и санкции», — объяснил господин Климентьев.

В СКФО значительную роль сыграли уменьшение «серых» схем и высокий уровень закредитованности, уверен Александр Хазариди. Это, по его словам, привело к волне банкротств, часть которых носила принудительно-оптимизационный характер, а не только классическое неплатежеспособное банкротство.

Анастасия Владимирова сказала, что, если экономическая ситуация в 2025 году остается неопределенной, а доступ к кредитам и инвестициям будет ограниченным, то дальнейший рост числа банкротств неизбежен. «Добавлю, что для регионов СКФО особенно важно развивать программы поддержки малого бизнеса, включая субсидии, льготное кредитование и упрощение административных процедур. Без целенаправленных мер по стимулированию предпринимательства и поддержки МСБ ситуация меняться не будет», — резюмировала эксперт.

Председатель Совета Союза АУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко рассказала, что за прошлый год больше всего пострадали компании, которые занимаются строительством, торговлей и работают с недвижимостью. «Это вполне ожидаемый результат — рост ключевой ставки автоматически снижает покупательскую способность, экономика перестраивается в сберегательный режим, кредиты дорожают, а размещение денежных средств на депозиты становится более выгодным. По этой причине компаниям сейчас необходимо проводить максимально осторожную финансовую политику. Пока сохраняется высокая инфляция, спрос, например, на покупку недвижимости будет минимальным как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса», — подытожила эксперт.

Дмитрий Михеенко