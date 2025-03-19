СУ СКР возбудило уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего упавшим снегом

В Лысьве возбуждено уголовное дело по факту причинения травмы несовершеннолетнему при падении наледи с крыши жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

ЧП произошло 15 марта 2025 года на улице Орджоникидзе в Лысьве. Упавшим снегом был травмирован подросток 2010 года рождения. В настоящее время пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Причиной происшествия стала ненадлежащая работа управляющей компании, не организовавшей уборку снега с крыши дома.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.