В Целинном округе из-за паводка введен режим повышенной готовности

С 18 марта в Целинном округе Курганской области введен режим повышенной готовности в связи с начавшимся паводком. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ночью 18 марта вода в муниципалитете вышла на дороги, разделив улицы в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. В домах, отрезанных водой, проживает 70 человек. К ним организован завоз продуктов питания, горюче-смазочных материалов, необходимых медикаментов. Оказание медицинской помощи будет производится с использованием транспорта высокой проходимости. Школьники из Красного Октября на период паводка переводятся на дистанционный режим обучения. Глава округа Петр Скоробогатов поручил специалистам выехать в поселки и провести подворовой обход для уточнения всех потребностей жителей.

Виталина Ярховска