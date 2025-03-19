В Чебоксарах местного жителя осудят за уклонение от налогов на 6,8 млн рублей

СУ СК России по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере) в отношении жителя Чебоксар, ранее зарегистрированного как индивидуальный предприниматель и занимавшегося реализацией пиломатериалов. Мужчина подозревается в уклонении от налогов на сумму более 6,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, с января по май 2024 года подозреваемый, намеренно указав недостоверные данные в налоговой декларации за 2023 год, занизил налоговую базу по упрощенной системе налогообложения. В результате его действия привели к неуплате налогов на крупную сумму.

Сейчас правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства дела.

Артём Дергунов