Потребность в работниках снижается в Абакане на фоне сокращения безработицы

Заявленная работодателями Абакана потребность в сотрудниках снижается четвертый год подряд. Данные приведены в отчете мэра столицы Республики Хакасия Алексея Лемина о работе городской администрации в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отчет был представлен горсовету на сессии 18 марта. В нем указывается, что заявленная потребность в работниках в 2021 году составляла 2,68 тыс. человек. В 2024-м она сократилась до 2,09 тыс., или на 22%. При этом уровень безработицы в городе также снижается. В прошлом году он упал до отметки 0,5% (в 2020 году — 4,89%).

«Демографическая ситуация в городе Абакане за январь-октябрь 2024 года характеризуется естественной и миграционной убылью населения. Так, по состоянию на 01.11.2024, численность населения города составляла 184 367 человек, что на 1 437 человек меньше аналогичного показателя на начало года»,— говорится в отчете.

Валерий Лавский