В Оренбуржье закрыли из-за паводка еще шесть мостов

По состоянию на утро среды, 19 марта, движение транспорта в Оренбургской области ограничено по 35 низководным мостам. Перед этим в регионе закрылись 29 мостов и десять участков дорог. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионе до сих пор устраняют последствия паводка 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В регионе до сих пор устраняют последствия паводка 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник Оренбуржье вместе с другими регионами России участвовало в первом дне всероссийского командно-штабного учения. Во время него была проверена готовность субъектов РФ к весеннему половодью.

В частности, в Оренбургской области прошел смотр личного состава, техники и оборудования. Также ответственные службы региона отработали межведомственное взаимодействие и применили спасательные технологии.

Георгий Портнов