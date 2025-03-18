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В Оренбуржье из-за паводка закрыты 29 мостов и 10 участков дорог

По данным на 17:00 (MSK+2) 18 марта, в Оренбуржье из-за подъемы воды в реках подтоплены 29 низководных мостов. Переливы паводковых вод зафиксированы на 10 участках дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Сергей Белопольский / Telegram

Фото: Сергей Белопольский / Telegram

Движение транспортных средств всех типов по подтопленным мостам и участкам дорог с переливами через проезжую часть запрещено. В большинстве случаев имеются альтернативные пути объезда.

Большинство новых паводковых проявлений отмечены в восточном Оренбуржье: территории Кувандыкского муниципального округа, Домбаровского, Кваркенского, Адамовского и Новоорского районов. Один подтопленный мост добавился в центре области в Октябрьском районе — через р. Салмыш на дороге Октябрьское — Комиссарово.

Руфия Кутляева