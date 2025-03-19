Днем 19 марта в Татарстане температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Также местами порывы ветра могут достигать 12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается ветер до 12 м/с

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается ветер до 12 м/с

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

В Казани днем температура воздуха ожидается от 0 до 2 градусов выше нуля. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3–8 м/с, местами порывами до 12 м/с. На дорогах гололедица. Преимущественно без осадков.

Артём Дергунов