18 марта на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали четыре человека

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: водитель за рулем автомобиля столкнулся с другим стоящим транспортным средством из-за превышения скорости, наезд на препятствие при перестроении на высокой скорости. Еще одно столкновение произошло при движении автомобиля по выделенной полосе для общественного транспорта на запрещающий сигнал светофора. Также был совершен наезд на пешехода, находящегося на проезжей части.

Всего за сутки поступило 167 сообщений о ДТП, из которых 32 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 9 — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено 7 человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов