Дело о похищении 15-летней школьницы возбудили в Красноярском крае

В Ачинске (Красноярский край) возбуждено уголовное дело о похищении 15-летней школьницы. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета, которое возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Как рассказали в ведомстве, вчера, 18 марта, в правоохранительные органы Ачинска обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее 15-летней дочери Дарьи. По предварительным данным, в тот день около 16:00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя пару часов на телефон отца Дарьи с неизвестного номера поступило видеообращение дочери, в котором она просит перевести похитителям 500 тыс. руб. за ее освобождение.

В региональном главке МВД сообщили, что полицейские Ачинска подняты по тревоге на розыск несовершеннолетней. К поиску школьницы подключились волонтеры.

Илья Николаев