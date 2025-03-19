Сегодня, 19 марта, в 05:30 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани. В 06:30 они были сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Аэропорту Казани сняты временные ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Аэропорту Казани сняты временные ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За время действия ограничений один самолет, совершавший рейс в Казань, улетел на запасной аэродром.

В аэропорту Нижнекамска сообщение о временных ограничениях появилось в 05:45 и на данный момент они продолжают действовать.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

В казанском аэропорту задержано 3 рейса на вылет. В нижнекамском Бегишево задержаны 3 рейса на вылет и 1 на прилет.

UPD: в 07:30 ограничения в Нижнекамском аэропорту были сняты.

Артём Дергунов