«Героям Тувы» предложили руководить почтовыми отделениями

«Почта России» предложила 20 вакансий для участников региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Тувы». Об инициативе компании по трудоустройству сообщил официальный портал республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«На первом этапе мы пока предлагаем вакансии начальников отделения почтовой связи в сельской местности, но в дальнейшем готовы расширить этот перечень»,— приводятся в сообщении слова директора УФПС Республики Тыва АО «Почта России» Вероники Кара-оол. Отмечается также, что возможности трудоустройства в компании распространятся не только на победителей программы «Герои Тувы», но и на всех ее участников.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Герои Тувы» — региональная программа, открытая по примеру федерального проекта «Время героев». Ее слушателями могут стать участники и ветераны СВО с высшим или средним специальным образованием. Регистрация для участия в программе стартовала 6 марта и завершится 9 апреля.

Валерий Лавский