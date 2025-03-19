Шесть районов Якутии очистят от металлолома в рамках экопроекта

В планы пятого сезона реализации федерального проекта «Чистая Арктика» включены шесть районов Якутии, которые нуждаются в очистке от металлолома, сообщил в Telegram-канале глава республики Айсен Николаев. Старт был дан в ходе республиканского молодежного фестиваля «Муус Устар», который на данный момент проходит в Якутске.

Символическую кнопку запуска нажали Айсен Николаев и руководитель федерального проекта Андрей Нагибин. Последний напомнил, что проект «Чистая Арктика» задуман в Общественной палате РФ. В стране арктической зоной являются 10 регионов, и все они сейчас участвуют в этой масштабной работе.

Глава Якутии признал, что проблема крупногабаритного мусора в арктической зоне актуальна, ее создают как ржавеющие суда, так и различный пластик. Он высоко оценил работу волонтеров в проекте. «Благодаря волонтерам из Якутии и других регионов, которые своим примером показывают желание очистить Арктику, крупные транспортные и промышленные компании и военные части активнее включаются в работу. Нужна общая работа бизнеса, государства и общества, чтобы превратить Арктику, огромную часть нашей страны, в регион с чистой экологией»,— заявил господин Николаев вчера в телепередаче «Прямой разговор» в эфире ВГТРК.

Молодежный фестиваль «Муус Устар» проводится в Якутии с 2021 года, в этом году он проходит в пятый раз. Начиная с отборочных этапов фестиваль собрал более 25 тыс. человек. В этом году представлено 12 треков и 23 конкурса. Финальное шоу состоится 22 марта в «Триумфе».

Николай Борисов, Якутск