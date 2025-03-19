На Камчатке задержали сбежавшего рецидивиста

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Камчатскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили место нахождения и задержали сбежавшего накануне рецидивиста, рассказали «Ъ» в пресс-службе ведомства. Как сообщал «Ъ», имитируя зубную боль, арестант СИЗО попросился в стоматологическую клинику, откуда ему удалось сбежать.

Беглец был обнаружен в квартире на улице Океанской, где также находилась женщина, объявленная в федеральный розыск. Ее также задержали. В той же квартире изъято напоминающее наркотик вещество, которое отправлено на экспертизу. «В ходе допроса фигурант пояснил сотрудникам полиции, что собирался покинуть территорию Камчатского края»,— отметили в полиции.

В отношении задержанного дополнительно возбуждено уголовное дело о побеге из места лишения свободы (ч.1 ст. 313 УК). Таким образом, суд может добавить фигуранту до четырех лет заключения.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский