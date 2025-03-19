Демонтаж Z-инсталляции у посольства США в Москве

Демонтажные работы патриотической инсталляции, установленной возле посольства США в Москве в ноябре 2023 года, начались вечером, 18 марта, сразу после телефонного разговора президентов России и США. Рабочие стали убирать два стенда — буквы ZVO и конструкцию «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага. По информации Mash, буквы решили помыть и вернуть на место к 9 мая. Как сообщили «Известия», инсталляцию планировали снять и перевезти в другое место. На данный момент, как пишут СМИ, ее уже помыли, поменяли лампочки и вернули обратно к посольству США.