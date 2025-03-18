В ярославском минтуре объяснили высокую долю убыточных отелей и ресторанов

Рост числа убыточных предприятий отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания в Ярославской области объясняется увеличением расходов, инфляцией и долгим выходом на окупаемость. Об этом сообщили в министерстве туризма Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по данным Ярославльстата, 61,5% предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания в Ярославской области в 2024 году показали убытки (отрасль в целом увеличила прибыль). В министерстве эту ситуацию объяснили рядом факторов, в том числе ростом самой отрасли. Новые предприятия не сразу выходят на окупаемость.

«В период 2023-2024 годов в регионе введено в эксплуатацию около 750 номеров в коллективных средствах размещения. Период выхода на прибыль наблюдается через 3-5 лет с момента начала деятельности такой организации», — сообщили в министерстве.

Количество заведений общепита в регионе также увеличивается, пояснили в министерстве, однако ресторанный бизнес является низкомаржинальным. На прибыльность оказывает существенное давление инфляция.

«В оборотной деятельности отельеры и рестораторы учитывают инфляционный рост цен на расходные материалы и тарифы на содержание и эксплуатацию объектов недвижимости. Важная статья расходов – зарплата сотрудников, которая также увеличивается в последние годы»,— прокомментировали в министерстве туризма.

В будущее министерство смотрит с оптимизмом: турпоток растет, а средства размещения показывают стопроцентную заполняемость.

Антон Голицын