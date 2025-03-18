В Ярославской области выросла доля убыточных гостиниц и ресторанов

61,5% предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания в Ярославской области в 2024 году показали убытки на фоне роста прибыли в отрасли в целом. Годом ранее доля убыточных предприятий составляла 21,4%. Информация об этом содержится в документах Ярославльстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Данные вызвали дискуссию на заседании комитета облдумы по бюджету, где с докладом выступил руководитель Ярославльстата Сергей Чиркун. Председатель бюджетного комитета Александр Гончаров удивился большому количеству убыточных предприятий.

«Убыточных предприятий в области гостиничного бизнеса практически две трети, и при этом мы говорим о том, что у нас поток туристов растет, туристы оставляют 30 миллиардов рублей. Вот как это все увязать?»,— спросил господин Гончаров.

Несмотря на высокую долю убыточных предприятий в отрасли, в целом гостиницы и общепит показали положительный сальдированный финансовый результат. По данным Ярославльстата, сальдо прибылей и убытков составило 463,6 млн руб., что на 45,9% выше, чем годом ранее. Сергей Чиркун не исключил, что гостиничный бизнес предоставляет недостоверную информацию в орган госстатистики.

«Мы эту информацию формируем на основе той отчетности, которую дают организации. А сфера туризма, мое личное мнение, довольно мобильная, гибкая сфера, где те или иные субъекты предпринимательства могут в бухгалтерской отчетности не отражать объективную картину состояния дел»,— ответил руководитель Ярославльстата.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по данным региональных властей, в 2024 году Ярославскую область посетили около 12 млн туристов и экскурсантов, что на 30% больше чем в предыдущем, когда туристический поток оценивался в 9 млн человек. Александр Гончаров сказал, что вопрос нуждается в более тщательном изучении, так как регион вкладывает деньги в развитие туристических объектов.

Антон Голицын