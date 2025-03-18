Мокрый снег, гололедицу и порывы ветра до 15 м/с пообещали петербуржцам 19 марта

В Петербурге 19 марта ожидаются осадки, гололедица и порывистый ветер. Об этом горожан предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Также прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

В пятницу 14 марта «Ъ-СПб» писал, что из-за сильного ветра в городе вводили «желтый» уровень опасности.

Дарья Астанина