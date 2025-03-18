Вдвойне потерпевший

Председатель СКР взял под свой личный контроль расследование нападения на ветерана СВО в Башкирии. Ранее Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовные дела из-за избиения ветерана СВО из Кумертау Венера Акчурина. Пострадавший связал нападение с уголовным делом по его заявлению о вымогательстве автомобиля. Он проходит потерпевшим по делу в отношении Табриза Рамиджо. Господин Акчурин должен был участвовать в очной ставке с предполагаемым вымогателем, но накануне, как сообщают в соцсетях, к нему домой пришли двое и избили, якобы требуя изменить показания. Уголовное дело по факту избиения взял на контроль республиканский СПЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мелеузовский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела по сообщению об избиении ветерана СВО 43-летнего Венера Акчурина в Кумертау. Дела возбуждены за вымогательство с применением насилия (п. в ч. 2 ст. 163 УК РФ) и нарушение неприкосновенности жилища также с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Как пояснили в СКР, в ходе расследования статьи УК могут быть пересмотрены.

Как сообщали пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского СКР в ноябре 2024 года, в отношении 34-летнего гражданина Азербайджана Табриза Рамиджо были возбуждены уголовные дела по двум фактам вымогательства (чч. 1 и 2 ст. 163 УК РФ). Одним из пострадавших был признан Венер Акчурин. По версии следствия, Табриз Рамиджо угрозами заставил продать ему автомобиль Opel Astra по заниженной цене. На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash Batash, ветеран рассказывал, что после возвращения с фронта купил родителям квартиру и Opel Astra GTC за 1,4 млн руб., на котором таксовал в городе. Однажды знакомый ему Табриз Рамиджо предложил продать автомобиль за 400 тыс. руб. Когда владелец отказался от невыгодной сделки, обвиняемый достал оружие и заставил его поехать к матери ветерана, на которую был оформлен автомобиль, чтобы подписать документы о продаже. На следующий день пострадавший обратился в полицию.

Вчера Венер Акчурин рассказал Mash Batash, что за несколько дней до очной ставки к нему домой ворвались неустановленные пока двое мужчин и избили его — выбили зубные протезы, порвали губу. По словам ветерана, они требовали поменять показания: якобы Табриз Рамиджо не угрожал ему оружием. После избиения пострадавший обратился в правоохранительные органы и от своих показаний не отказался.

Как сообщила вчера «Ъ-Уфа» председатель СПЧ при главе Башкирии Зульфия Гайсина, Венер Акчурин написал ей по поводу избиения несколько дней назад, отправив фотографии своего лица, на которых отчетливо видны сильные кровоподтеки и ссадины. «Дело находится на контроле СПЧ»,— отметила собеседница.

Осенью прошлого года пресс-служба регионального СПЧ сообщала, что Венер Акчурин участвовал в штурме Бахмута (Артемовска), награжден медалью Шаймуратова. В бою он лишился ноги, ходит с протезом.

Под свой контроль расследование уголовных дел взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о ходе следствия.

Как сообщало управление СКР по Башкирии, кроме вымогательства, Табриз Рамиджо также обвинялся в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК) и в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). По решению суда на него наложен штраф без выдворения за пределы России. Сумму штрафа вчера выяснить не удалось.

По данным картотеки Кумертауского межрайонного суда, полный тезка обвиняемого — Табриз Размиджо — был фигурантом дела о краже шести овец (ч. 1 ст. 158). Дело было прекращено в связи с примирением сторон, следует из постановления суда от 10 декабря 2012 года.

В 2016 году он обвинялся в покушении на убийство и побоях, однако дело было прекращению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Майя Иванова