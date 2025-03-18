На Кубани с 28 марта стартует запись детей в первые классы

В Краснодарском крае с 28 марта стартует прием заявлений для зачисления детей в первые классы. Родители могут представить документы тремя способами: лично в выбранном учебном заведении, отправив заказное письмо или в электронном формате через «Гослуслуги», сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«На портале реализована возможность предварительного заполнения заявления, что позволит в день начала приема отправить его одним нажатием кнопки. Уже сейчас создано более полутора тыс. таких черновиков»,— написала госпожа Минькова.

Первый этап кампании продлится до 30 июня. В указанный период зачислят детей с территорий, закрепленных за конкретными школами. Преимущественное право получат заявители, чьи старшие братья или сестры уже учатся в выбранном учреждении. С 6 июля по 5 сентября документы будут принимать школы из других районов.

О результатах зачисления можно будет узнать после завершения всей кампании. Пользователи «Госуслуг» получат уведомления в личном кабинете. Для консультаций родителей в каждом районе края организованы телефонные линии поддержки.

Анна Гречко