«Лыжные стрелы» в Петербурге перевезли за зимний сезон более 12 тыс. пассажиров

В этом зимнем сезоне специальные пригородные поезда «Лыжные стрелы», курсировавшие по выходным дням из Петербурга в Ленобласть, совершили 30 рейсов по трем направлениям и перевезли 12,1 тыс. любителей активного отдыха. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

Традиционно в Ленинградскую область из Петербурга спортсмены могли отправиться на три станции — Токсово, Орехово и Шапки. При этом, помимо обычных электропоездов, маршруты обслуживал ретропоезд ЭР2К-980 «Лахта», интерьеры вагонов которого выполнены в стилистике 70-80-х годов.

«Ъ-СПб» писал, что первые «Лыжные стрелы» в минувшем сезоне отправились из Петербурга 29 декабря 2024 года. В новом году они курсировали с 11 января по 16 марта.

Андрей Цедрик