Фестиваль «ВИЗ.01» планируют провести летом 2025 года в Екатеринбурге

В Екатеринбурге летом 2025 года планируют провести фестиваль «ВИЗ.01», сообщили организаторы проекта «Вода и Завод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр культуры и искусств «Верх-Исетский»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центр культуры и искусств «Верх-Исетский»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Культурный кластер «Вода и завод», который занимается организацией фестиваля, был создан весной 2023 года. В него входят Михаил Вербицкий, Александр Козлов, Алексей Шахов, Ксения Табашникова, Николай Паньков.

По данным источников, организаторы обсуждают проведения фестиваля в двухдневном формате в августе. Обсуждается возможность проведения фестиваля на нескольких площадках Верх-Исетского района.

Организаторы сообщили о начале формирования рабочей группы по развитию набережной Верх-Исетского района, о планах сотрудничества с Центром культуры и искусств «Верх-Исетский» и с заводом, который в 2026 году отпразднует 300-летие.

В команде организаторов проекта говорят, что фестиваль станет инструментом для достижения главной цели — создания креативного кластера на берегу Верх-Исетского пруда.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города проходил фестиваль «ВИЗ.00». Посетители фестиваля могли посетить лекции про культуру города, панельные дискуссии, мастер-классы и концерты.

Полина Щуцкая