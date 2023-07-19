Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Верх-Исетском пруду 12 августа пройдет фестиваль «ВИЗ.00»

В Екатеринбурге 12 августа в рамках празднования 300-летия города пройдет фестиваль «ВИЗ.00». Как пояснили организаторы, на Верх-Исетском пруду в яхт-клубе «Коматек» в течение дня будут проходить лекции про культуру города, панельные дискуссии, мастер-классы, концерты.

«Традиционно утро начинается с легкой зарядки и йоги, у нас будет и то и другое. Внутри фестиваля "ВИЗ.00" будет фестиваль завтраков и кофе»,— рассказал один из организаторов Михаил Вербицкий.

Будет организована ярмарка, на которой желающие смогут продать детские вещи, наряды для мероприятий. На фуд-корте будут предлагать блюда и коктейли из уральской клубники. Фестиваль завершится выступлением групп Blues Bastards и Artemiew.

Стоимость входного билета 500 руб. По прогнозам организаторов, фестиваль посетят несколько тысяч горожан.

Организацией фестиваля занимается культурный кластер «Вода и завод», созданный весной 2023 года. В него входят такие деятели, как Михаил Вербицкий, Александр Козлов, Алексей Шахов, Ксения Табашникова, Николай Паньков.

Елизавета Хохлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...