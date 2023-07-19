На Верх-Исетском пруду 12 августа пройдет фестиваль «ВИЗ.00»

В Екатеринбурге 12 августа в рамках празднования 300-летия города пройдет фестиваль «ВИЗ.00». Как пояснили организаторы, на Верх-Исетском пруду в яхт-клубе «Коматек» в течение дня будут проходить лекции про культуру города, панельные дискуссии, мастер-классы, концерты.

«Традиционно утро начинается с легкой зарядки и йоги, у нас будет и то и другое. Внутри фестиваля "ВИЗ.00" будет фестиваль завтраков и кофе»,— рассказал один из организаторов Михаил Вербицкий.

Будет организована ярмарка, на которой желающие смогут продать детские вещи, наряды для мероприятий. На фуд-корте будут предлагать блюда и коктейли из уральской клубники. Фестиваль завершится выступлением групп Blues Bastards и Artemiew.

Стоимость входного билета 500 руб. По прогнозам организаторов, фестиваль посетят несколько тысяч горожан.

Организацией фестиваля занимается культурный кластер «Вода и завод», созданный весной 2023 года. В него входят такие деятели, как Михаил Вербицкий, Александр Козлов, Алексей Шахов, Ксения Табашникова, Николай Паньков.

Елизавета Хохлова