Главу Минцифры Ростовской области уволили

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Евгения Полуянова с поста главы Министерства цифрового развития региона. Соответствующая информация размещена на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

«Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил с 21 марта от занимаемой должности регионального министра цифрового развития, информационных технологий и связи Евгения Полуянова в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника. Соответствующий указ глава Донского региона подписал сегодня, 18 марта»,— говорится в сообщении.

Евгений Полуянов занимал должность более четырех лет, начиная с декабря 2020 года. Его обязанности временно возложены на заместителя Алексея Алёхина.

Евгения Полуянова задержали 17 февраля, но вскоре отпустили без предъявления обвинений. В ходе проверки его министерства было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, Министерство цифрового развития заключило контракт на получение лицензий для отечественного текстового редактора за 60 млн руб. Однако фактически была приобретена лицензия на зарубежный продукт в четыре раза дешевле.

В рамках дела были задержаны заместители Евгения Полуянова — Кирилл Дьячкин и Сергей Бондаренко, которые также покинули свои должности из-за окончания трудовых контрактов.

Тат Гаспарян