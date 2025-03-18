В Крыму за 11 лет сформировали 8 тысяч школьных мест

В Крыму за последние 11 лет было создано около 8 тыс. новых школьных мест и более 44,5 тыс. дополнительных мест в детских садах. Об этом сообщает Минпросвещения России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 2014 года в регионе возвели восемь новых школ, реконструировали три действующих и построили два дополнительных корпуса. В сфере дошкольного образования за это же время открыли 69 детских садов, реконструировали десять учреждений и установили 80 модульных зданий.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что за указанный период проведена масштабная работа по интеграции образовательных учреждений Крыма в российскую систему. Крымские школьники и студенты участвуют в федеральных олимпиадах и проектах наравне с учащимися других регионов.

В ближайшие годы в регионе продолжат строительство и модернизацию образовательной инфраструктуры, а также внедрение цифровых технологий в учебный процесс.

Ранее «Ъ-Кубань сообщал, что в Крыму выдали свыше 226 тыс. сертификатов маткапитала с 2015 года. К 2025 году единое пособие на полуострове получают 174,3 тыс. детей и 2,6 тыс. беременных женщин.

Анна Гречко