В Крыму выдали свыше 226 тысяч сертификатов маткапитала с 2015 года

Крымские семьи получили 226,8 тыс. сертификатов на материнский капитал с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Информация об этом размещена в Telegram-канале Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Реализация государственной программы материнского капитала стартовала на полуострове в феврале 2015 года. Согласно данным ведомства, к 2025 году единое пособие на Крымском полуострове получают 174,3 тыс. детей и 2,6 тыс. беременных женщин.

Республика Крым и город-герой Севастополь 11 лет назад вошли в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. Участие в голосовании приняли более 80% имевших право голоса жителей региона.

Анна Гречко