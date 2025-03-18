ФАС предложила торговым сетям Дона поддержать ограничение наценок на продукты

По сообщению пресс-службы антимонопольного ведомства крупнейшим торговым сетям Ростовской области поступило предложение о поддержке и присоединению к инициативе по ограничению наценок на продукты. В случае принятия положительного решения ретейлеры направят в антимонопольную службу информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«ФАС России совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров. Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе»,— сообщили в ведомстве.

Речь идет о торговых сетях «Азбука вкуса», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Вкусвилл».

Кроме того, ФАС рекомендовала Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) обсудить с ретейлерами, не присоединившимися к инициативе, возможность принятия аналогичных добровольных обязательств.

По мнению антимонопольного ведомства, присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит конкурентоспособность этих сетей, но и качественно улучшит ценовую доступность социально значимых продуктов питания для граждан.

В конце ноября 2024 года ФАС сообщила, что по предложению ведомства 11 российских торговых сетей расширили перечень товаров с ограниченной наценкой.

Валентина Любашенко