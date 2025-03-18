В Саратовской области сократились посевные площади

Саратовский регион готовится к весенне-полевым работам. О наиболее «болевых» точках предстоящей кампании рассказал замминистра сельского хозяйства Игорь Гриднев в областной думе на комитете по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

В прошлом году в Саратовском регионе посевная площадь составила 4300 тыс. га, а в 2025-м — всего 4253 тыс. га. Сокращение посевных площадей объясняется тем, что некоторые хозяйства обанкротились. В этом году эта проблема особенно остро обозначилась в Дергачах, Новоузенском, Федоровском районах.

«Сейчас с ними вплотную работаем, чтобы не допустить критического снижения, — объяснил господин Гриднев — Сначала нам Минсельхоз согласовал эти 4253 тыс. га. А вот 4 марта на федеральном оперштабе с нас потребовали вернуться к цифрам прошлого года».

Саратовские аграрии стали меньше сеять зерновые культуры, перейдя на технические из-за экономической выгоды последних. Игорь Гриднев отметил, что придется вновь анализировать территории и вовлекать к возвращению к зерновым.

По прогнозу в этом году Саратовская область должна собрать 5 млн тонн зерна, 1,9 млн тонн подсолнечника.

«По подсолнечнику, картофелю, овощам — опасений нет, — высказался министр — Вот с зерном сложнее, озимый клин „уходил“ зиму непонятно в каком состоянии, через месяц-полтора поймем, чего ждать. Но пока их гибель не отмечается. Озимые находятся в хорошем, удовлетворительном и плохом состоянии». Замминистра отчитался, что по импортозамещению по Левому берегу план выполнен.

В ГИС «Семеноводство» действует три программы, которые прослеживают семена с посева вплоть до выхода продукции с гектаров в продажу, то есть всю технологическую цепочку. У многих аграриев продолжаются трудности с занесением своей продукции в программы. Замминистра рассказал, что к 1 апреля нужно зарегистрировать 2,4 тысячи предприятий в ГИС «Семеноводство», но пока зарегистрировано около 84%. Кто не зарегистрируется в срок, не продаст осенью выращенную продукцию.

По минеральным удобрениям саратовский регион идет с опережением на 15%. Готовность сельхозтехники составляет 95%.

Татьяна Смирнова