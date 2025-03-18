Власти Краснодара направят 21,6 млн рублей на создание безбарьерной среды

Власти Краснодара направят 21,6 млн рублей из городского бюджета на программу «Доступная среда» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется установить подъемники в Детской школе искусств №5 и Центре культуры поселка Лорис, оснастить кнопками вызова и тактильными табличками Пашковский ДК и Центр культурного развития «Карасунский». Во Дворце искусств «Премьера» появятся поручни и маркировка ступеней. Безбарьерную среду создадут в школах №1 и №93, а также в лицеях №12 и №90.

Кроме того, городской департамент транспорта планирует оборудовать тактильной плиткой 23 пешеходных перехода и 6 остановок. Сейчас из 1,5 тыс. единиц общественного транспорта для инвалидов приспособлены 489, включая 243 автобуса, 113 троллейбусов и 133 трамвая. Весь приобретаемый транспорт — низкопольный, адаптированный для маломобильных граждан.

В 2024 году на формирование безбарьерной инфраструктуры выделили около 20 млн руб. На эти средства смонтировали пандусы и подъемники в образовательных учреждениях и хореографическом училище, оснастили тактильной плиткой переходы и остановки.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что ключевой проблемой остаётся доступность старого жилого фонда. Из 167 обследованных многоквартирных домов пандусы можно установить только в 10% случаев за счет текущего ремонта. Власти разрабатывают механизмы дополнительного финансирования.

Программа «Доступная среда» продлится до 2027 года. Общий объем финансирования из консолидированного бюджета составляет 270 млн руб, из них 186 млн руб — из местной казны.

Анна Гречко