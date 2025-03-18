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В Екатеринбурге произошел пожар в частном секторе, горели два дома и автомобили

В переулке Серпуховский в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого загорелись два частных дома, надворные постройки и два легковых автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным агентства, площадь пожара составила 250 кв. м. Жильцы домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Предварительно, пострадавших нет.

На месте происшествия работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Полина Щуцкая

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