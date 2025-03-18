В Екатеринбурге произошел пожар в частном секторе, горели два дома и автомобили
В переулке Серпуховский в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого загорелись два частных дома, надворные постройки и два легковых автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным агентства, площадь пожара составила 250 кв. м. Жильцы домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Предварительно, пострадавших нет.
На месте происшествия работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причины возгорания устанавливаются.