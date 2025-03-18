Киприоты вернулись на «траекторию позитивных изменений»

Во вторник, 18 марта, в Женеве завершилась двухдневная неформальная встреча по кипрскому урегулированию в формате «пять плюс ООН». Попытки генсека международной организации Антониу Гутерриша наладить диалог между Республикой Кипр и признаваемой только Анкарой Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) после нескольких лет стагнации в этом вопросе нельзя назвать безрезультатными. По итогам двух дней дискуссий было объявлено о возвращении на «траекторию позитивных изменений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек ООН Антониу Гутерриш (в центре)

Фото: Pierre Albouy / Pool / Reuters Генсек ООН Антониу Гутерриш (в центре)

Фото: Pierre Albouy / Pool / Reuters

Новая кипрская страница

«Сегодня был достигнут самый значительный прогресс с 2017 года» — с таким заявлением генсек ООН Антониу Гутерриш выступил по итогам неформальных консультаций по кипрскому урегулированию, состоявшихся 17–18 марта в Женеве. Господин Гутерриш, по чьей инициативе и была созвана встреча, назвал дискуссии конструктивными. И заверил, что обе стороны конфликта — представители Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра — готовы идти по пути урегулирования разногласий.

Одним из подтверждений этого можно считать договоренность по открытию четырех пунктов пропуска на границе — так называемой зеленой линии, соединяющей греческую и турецкую части острова.

Формат «пять плюс ООН» объединяет лидеров греко-кипрской и турецко-кипрской общин, представителей трех стран—гарантов безопасности, независимости и территориальной целостности Кипра (Великобритания, Греция и Турция), а также руководство ООН. В этот раз стороны были представлены на разных уровнях: кипрская и турецкая общины — лидерами Никосом Христодулидисом и Эрсином Татаром, Греция и Турция — главами МИДов Йоргосом Герапетритисом и Хаканом Фиданом. Великобритания направила в Швейцарию заместителя министра иностранных дел Стивена Доти.

Позитивную оценку консультациям дал не только Антониу Гутерриш. «Впервые с 2017 года мы находимся на траектории позитивных изменений,— написал по окончании переговоров официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис в соцсети X.— Мы по-прежнему привержены масштабным усилиям по воссоединению Кипра в соответствии с принципами ООН и европейским законодательством, принципами и ценностями».

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар сразу после переговоров также заявил журналистам, что удовлетворен ходом дискуссий со своими коллегами. По его словам, переговоры прошли позитивно. Господин Татар даже выразил надежду на то, что удастся «открыть новую страницу в устойчивом будущем острова».

Программа-минимум

Накануне переговоров турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на источники, что участники встречи не ставили перед собой задачу прийти к каким-либо формальным договоренностям. Иными словами, программа-минимум на эти два дня включала согласование общего подхода к тому, как и на какой основе будет вестись переговорный процесс в дальнейшем.

Еще до начала консультаций, впрочем, выяснилось, что ожидания у участников не самые оптимистичные. 6 марта министр иностранных дел частично признанной ТРСК Тахсин Эртугрулоглу дал агентству Reuters комментарий, в котором обозначил позицию своего правительства.

«Для нас это возможность подтвердить, каким мы видим путь вперед: два отдельных, суверенных, равноправных государства»,— сказал Тахсин Эртугрулоглу.

А Никос Христодулидис перед отъездом в Женеву отметил, что «публичная риторика другой стороны (администрации ТРСК.— “Ъ”) и ее позиция пока ограничивают» ожидания греков-киприотов. Он заверил, что его страна будет «использовать любую возможность, чтобы создать условия для возобновления диалога, который, несомненно, приведет к освобождению и воссоединению родины». Таким образом, господин Христодулидис дал понять, что греки-киприоты не намерены отказываться от инициативы по созданию двухобщинной двухзональной федеративной республики — идеи, против которой категорически выступают турки-киприоты.

Попытки найти дипломатическое решение, которое устраивало бы обе части острова, предпринимаются уже не первое десятилетие. Последний раунд переговоров в расширенном формате при участии ООН и стран-гарантов проходил в 2021 году, когда у власти на Кипре находился консерватор Никос Анастасиадис. Встреча тогда не принесла никаких плодов. Возможности для возобновления переговорного процесса стали просматриваться лишь спустя несколько лет, после прихода к власти нового лидера греков-киприотов Никоса Христодулидиса, который предложил Турции начать прямой диалог между странами для подготовки к многосторонней конференции по кипрскому урегулированию.

Осенью 2024 года все сдвинулось с мертвой точки. Тогда Антониу Гутерриш провел трехстороннюю встречу с Никосом Христодулидисом и Эрсином Татаром, а также представил «дорожную карту» решения проблемы острова. Как раз тогда генсек ООН договорился с лидерами Республики Кипр и ТРСК о проведении встречи в формате «пять плюс ООН».

Евросоюз за бортом

Хедлайнерами первого дня женевских консультаций стали вовсе не лидеры греко-кипрской и турецко-кипрской общин. Эта роль досталась Евросоюзу, который даже не был представлен на встрече. Под прицелом СМИ Брюссель оказался после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта направили Антониу Гутерришу совместное письмо, где изложили официальную позицию ЕС по кипрской проблеме.

Как пишет кипрская газета O Phileleftheros, ознакомившаяся с текстом письма, представители Евросоюза подтвердили «непоколебимую приверженность» ЕС воссоединению Кипра на основе создания двухзональной и двухобщинной федерации.

Кроме того, в письме утверждалось, что ЕС готов активизировать усилия по поддержке процесса под руководством ООН.

Стремление Евросоюза внести вклад в кипрский процесс неудивительно. С 2004 года Республика Кипр входит в состав ЕС. Как считает постоянный представитель Кипра в ЕС Андреас Маврояннис, ранее принимавший участие в переговорах по урегулированию проблемы, при таком положении дел, когда политика де-факто находящейся под контролем Турции ТРСК идет вразрез с интересами ЕС, Брюссель просто не может оставаться в стороне. Об этом дипломат заявил, комментируя переговоры в формате «пять плюс ООН». И отметил при этом, что Брюссель не просто так не получил приглашение на встречу: «Евросоюз не был представлен, потому что турецкая сторона выдвинула возражения». По словам Андреаса Мавроянниса, письмо руководства ЕС — это тоже своего рода шаг в противовес Турции.

Неизвестно, повлияло ли на ситуацию это письмо, но во вторник лидер греков-киприотов продемонстрировал совсем иной настрой, нежели перед отъездом в Швейцарию. «Там, где есть воля, найдется и решение»,— сказал он, входя в здание Дворца Наций в Женеве. И предчувствие господина Христодулидиса не подвело: итоги переговоров, судя по заявлениям участников дискуссий, вызвали удовлетворение у обеих сторон.

Анастасия Домбицкая