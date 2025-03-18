ГД одобрила проект о получении педагогами допобразования только в госучреждениях

Госдума (ГД) приняла в первом чтении законопроект, позволяющий учителям получать дополнительное профобразование (ДПО) только в государственных учреждениях. Документ также предполагает, что повышать квалификацию они смогут только по своему основному профилю педагогической деятельности.

Проект поправок к закону «Об образовании» на рассмотрение в Госдуму 11 февраля внесла группа депутатов от фракции «Единая Россия». Согласно инициативе, для приобретения новой квалификации в сфере педагогики или управления образовательными организациями учителя должны будут проходить полноценную переподготовку. По мнению депутатов, поправки «повысят качество не только подготовки педагогических кадров, но и образования в целом».

Сейчас существует ДПО двух видов: повышение квалификации и переподготовка. Первое предполагает краткосрочные программы от 16 часов, которые расширяют знания специалиста по уже знакомой ему теме. Второе — полноценное изучение новой профессии или значительное расширение компетенций уже освоенной, здесь учеба занимает минимум 250 часов. Российские учителя должны проходить курсы повышения квалификации минимум раз в три года.

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Полина Мотызлевская