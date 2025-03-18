Siemens сократит 5,6 тыс. сотрудников

Сегодня германская компания Siemens сообщила о планах к 2027 году сократить 5,6 тыс. сотрудников, в том числе 2,6 тыс. в Германии. Сокращения в первую очередь затронут подразделения, специализирующиеся на технологиях автоматизации производства, а также на изготовлении аккумуляторов для электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Siemens объяснили это решение необходимостью скорректировать свои производственные мощности в соответствии со слабым спросом. В компании отметили, что «снижение спроса, особенно на ключевых рынках в Германии и Китае, одновременно с усилением конкурентного давления привело к сокращению количества заказов и выручки подразделения по промышленной автоматизации» в последние два года.

Вчера, 17 марта, германская автокомпания Audi объявила о сокращении 7,5 тыс. сотрудников.

Яна Рождественская