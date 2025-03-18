Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ

Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в Санкт-Петербурге, Москве и Липецкой области. За принятие закона проголосовали 359 депутатов, против — 56, еще один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, для тех, кто планирует поступать в техникум или колледж, в трех указанных субъектах России нужно будет сдать экзамены по математике и русскому языку. Чтобы поступить в 10-й класс нужно будет набрать минимум баллов по ОГЭ, однако сдавать придется уже четыре предмета. Два обязательных и два по выбору.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти четверть выпускников из Петербурга планирует при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году воспользоваться услугами репетиторов.

Андрей Маркелов