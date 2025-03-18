Два кубанских вуза стали участниками госрограммы «Приоритет-2030»

Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина и Кубанский государственный медицинский университет стали участниками программы «Приоритет-2030» в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Оба кубанских вуза прошли отборочный этап и включены в третью группу участников. Учреждениям выделят субсидии в размере до 100 млн руб. Финансирование можно будет направить на стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому составу, модернизацию инфраструктуры учебных заведений, закупку высокотехнологичного оборудования, привлечение исследователей мирового уровня и организацию научных мероприятий.

В первую группу программы вошли 11 университетов, каждый из которых получит около 1 млрд руб. на аналогичные цели. Во вторую группу включен 21 вуз с финансированием по 460 млн руб.

«С этого года обновленная программа "Приоритет-2030" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Она стимулирует вузы ставить амбициозные цели и перестраивать внутренние процессы. Важным результатом становится укрепление связи вузов с реальным сектором экономики»,— цитирует пресс-служба кабмина заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Приоритет-2030» — государственная программа поддержки университетов, действующая с 2021 года. Цель проекта — сконцентрировать ресурсы для усиления вклада российских вузов в достижение национальных целей развития страны до 2030 года, повысить их научно-образовательный потенциал, а также способствовать социально-экономическому развитию регионов.

Анна Гречко