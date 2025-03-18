Число эвакуированных из Суджанского района выросло до 501

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 501 мирного жителя, из них 36 вывезены за прошедшие сутки, сообщило МЧС. С эвакуированными работают 20 психологов ведомства. Из 88 пунктов временного размещения (ПВР) в регионе задействованы 67.

«Спасатели сопровождают граждан в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных. Особое внимание уделяется адресной работе с маломобильными и пожилыми людьми»,— говорится в сообщении МЧС.

Сколько мирных жителей размещено в ПВР и скольких забрали родственники, неизвестно. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщая об эвакуации 371 человека, указывал, что в ПВР находятся 220 человек.

Эвакуация продолжается с 12 марта в безостановочном режиме. 15 марта Александр Хинштейн сообщал, что при эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».

Полина Мотызлевская