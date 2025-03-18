В Ярославле отремонтировали «Дом Чувалдиных»

В Ярославле отремонтировали памятник регионального значения «Дом Чувалдиных» на Республиканской. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как рассказал губернатор Михаил Евраев, несколько лет назад здание перешло в руки частного собственника, который приспособил здание к современному использованию. В историческом объекте восстановили кирпичную кладку стен, отремонтировали разрушенные участки, провели устройство монолитных железобетонных перекрытий и кровельного покрытия.

При этом была сохранена историческая планировка. Как отметила и. о. руководителя службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева, «работы выполнены с соблюдением всех норм и требований». Теперь в здании будут офисные помещения.

«Дом Чувалдиных – пример бережного и ответственного отношения к культурному наследию нашего региона. Мы стремимся к тому, чтобы в нашем регионе каждый разрушенный памятник культуры обрел новых владельцев, которые смогут восстановить его и сохранить для будущих поколений»,— прокомментировал господин Евраев.

Алла Чижова