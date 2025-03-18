В 2024 году жители Кубани получили при помощи налоговых вычетов 13,4 млрд рублей

В минувшем году от жителей Краснодарского края поступило 328 тыс. налоговых деклараций с заявленной суммой вычета — 13,4 млрд руб. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления ФНС по Краснодарскому краю Игорь Шабанов. Годом ранее, по его словам, кубанцами было подано 318 тыс. деклараций на сумму 12,5 млрд руб. «Таким образом, наблюдается рост возвратов сумм налога на доходы физических лиц из бюджета»,— подчеркнул господин Шабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФНС по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФНС по Краснодарскому краю

Он рассказал, что на налоговые вычеты могут претендовать граждане России, которые живут в стране не меньше 183 дней в году и платят НДФЛ. Если у гражданина нет официальной зарплаты или другого источника дохода, который облагается НДФЛ, налоговый вычет, по словам госслужащего, ему не положен.

«Индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на вычет, только если используют общий режим налогообложения. ИП, которые выбрали специальные налоговые режимы, и самозанятые вместо НДФЛ платят другие налоги, поэтому оформить вычет у них также не получится»,— говорит Игорь Шабанов.

Налоговый кодекс РФ предусматривает семь групп вычетов. Стандартные вычеты предназначены для льготных категорий физлиц, а также лиц, на обеспечении которых находятся дети. Есть социальные вычеты для тех, кто нес расходы на лечение, обучение и на прочие социально значимые цели. Имущественные вычеты используются при приобретении жилья и земельных участков. Для каждого вида вычета установлен свой размер. Он может быть определен фиксированной суммой либо в виде предельной величины.

Дмитрий Михеенко