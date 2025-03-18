«Зенит» подал жалобу в ЭСК РФС по четырем эпизодам в матче со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых 18 марта.

По данным издания, в клубе с берегов Невы посчитали, что победный гол красно-белых в исполнении Кристофера Мартинса на 90-й минуте игры мог быть забит из офсайда.

Еще три претензии касаются желтых карточек, которые не были показаны игрокам хозяев Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку. Для каждого из этих футболистов предупреждение могло бы стать вторым в игре.

Подробнее о матче «Спартак» – «Зенит», который завершился победой москвичей со счетом 2:1, читайте в материале «Ъ-СПб» «"Зенит" потерял идеи и лицо».

Андрей Маркелов