В Новороссийске за неделю выявили три случая коронавируса

Три случая коронавируса зафиксировали в Новороссийске за неделю с 10 по 16 марта. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коронавирус диагностировали у трех человек в Новороссийске, по столько же – в Мостовском и Тихорецком районе, а также в Приморско-Ахтарском муниципальном округе. Больше всего заболевших в Краснодаре – более 30 жителей. По одному случаю зафиксировано в Анапе, Армавире, еще нескольких районах Кубани.

Всего за неделю в Краснодарском крае выявили 96 случаев коронавируса. Госпитализировано 26 человек. Одного пациента спасти не удалось.

Алена Воробьева