КПРФ требует отставки главы правительства Самарской области Михаила Смирнова

Самарский обком КПРФ направил открытое обращение губернатору Вячеславу Федорищеву с предложением освободить от занимаемой должности главу регионального правительства Михаила Смирнова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель фракции коммунистов в губдуме Алексей Лескин.

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По данным представителей КПРФ, именно господин Смирнов саботировал завершение строительства станции метро «Театральная», назвав ее «неоднозначным и нерациональным объектом». По мнению коммунистов, из-за этого Самара «могла остаться на долгие годы с вырытым котлованом и незавершенной стройкой», а ситуацию «спасло» вмешательство губернатора Вячеслава Федорищева и визит министра строительства России Ирека Файзуллина.

«Строительство "Театральной", проблемы с вывозом мусора, задержки в строительстве важных соцобъектов, жалобы на транспортное сообщение — вот лишь малый список того, что волнует жителей нашего региона. Но мы видим, что проблемы остаются нерешенными на протяжении долгого времени»,— отмечается в обращении членов КПРФ.

В обкоме партии предлагают назначить нового руководителя правительства региона, который «смог бы добиться исполнения принятых решений во благо жителей Самарской области».

Андрей Сазонов