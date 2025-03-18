На Кубани участникам СВО выделили более 750 земельных участков

Участникам специальной военной операции в Краснодарском крае выделили более 750 земельных участков. Документы еще на 579 заявителей находятся в процессе подготовки. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Глава края отметил, что лучшие показатели по обеспечению участками у Краснодара, Анапы, Новороссийска, а также Динского, Крымского и Темрюкского районов. Муниципалитеты продолжают работу по поиску дополнительных территорий.

Согласно закону, право на бесплатные участки имеют военнослужащие, получившие звание Героя Российской Федерации или награжденные орденами за заслуги во время СВО. Кроме того, землю на льготных условиях могут получить родственники погибших или умерших от ранений участников военной операции.

Земельные наделы предоставляются в муниципалитетах по месту постоянного проживания участников СВО. Жители городских округов с дефицитом земельного фонда имеют возможность получить участки в любом сельском населенном пункте Краснодарского края.

Анна Гречко