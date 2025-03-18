Грузинский наемник, вторгшийся в Курскую область, получил заочный приговор

Гражданина Грузии Алекси Бибичадзе признали виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). Суд заочно приговорил Бибичадзе к 25 годам лишения свободы. Первые шесть лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что Бибичадзе участвовал в вооруженном конфликте за деньги. В августе прошлого года в составе подразделений ВСУ он незаконно вторгся в Россию и совершал преступления против мирного населения. По ходатайству следствия осужденный объявлен в международный розыск.

На прошлой неделе заочный приговор получил полковник ВСУ, применивший химоружие в курском селе. В результате его действий пострадали 19 человек.

Юрий Голубь