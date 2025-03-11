Полковник ВСУ, применивший химоружие в курском селе, получил заочный приговор

Командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины полковника Павло Розлача признали виновным в террористическом акте и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором, в Курской области (п. «а» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 356 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд заочно приговорил Розлача к 25 годам лишения свободы. Первые семь лет осужденный должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское 155 мм-ми кассетными боеприпасами, содержащими вещества удушающего действия. В результате обстрела пострадали 19 человек.

Розлач объявлен в международный розыск.

На прошлой неделе суд оставил в силе приговор новозеландскому наемнику, вторгшемуся в Курскую область. Ему назначено 14 лет колонии строгого режима.

Юрий Голубь