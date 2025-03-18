В Башкирии с укреплением рубля вырос спрос на заграничные поездки

Существенное укрепление рубля (почти 15% с начала года*) привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 26% в сравнении с показателями за 1-12 февраля. Увеличилась и глубина продаж — сейчас россияне бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и экспертов сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов.



Фото: Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Традиционно с января по апрель пользователи потребляют равное количество трафика в каждый из месяцев, когда просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий. Однако, во второй половине февраля это значение увеличилось на 35%. Выросло и количество бронирований туров — больше, чем на четверть относительно начала месяца и почти на 50% относительно аналогичного периода 2024 года. Интерес пользователей сохранился и в начале весны: количество бронирований за первые 10 дней марта выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что первый пик продаж в феврале пришелся на 14 число, что можно объяснить не только Днем всех влюбленных, но и дневным снижением курса доллара почти на 5%.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», — рассказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

По данным сервиса, уровень спроса на путешествия с вылетами из Уфы и бронированиями с 13 по 25 февраля 2025 года увеличился на 26,4% по сравнению с первой половиной месяца. Топ-5 зарубежных направлений — Египет (с долей 32,7% от общего количества заявок), Турция (28,2%), Таиланд (9,1%), ОАЭ (5,4%) и Китай (3,6%). Особенно значительный рост бронирований наблюдается в Турцию и Египет — на 90% и 40% соответственно.

Чаще всего выбором страны для поездки озадачены женщины, они составили 55% аудитории. Примечательно и то, что в среднем они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35 – 44 года, на их долю пришлось порядка 40% трафика.

Аналитики отмечают, что в 2025 году сменился и рейтинг регионов с точки зрения расхода трафика. К примеру, годом ранее жители Ингушетии интересовались путешествиями так часто, что республика занимала четвертое место, а в этом году не попала в топ-5, а Самарская область, наоборот, в этом году переместилась с седьмого места на пятое, сразу после Ростовской области. Первые три места остались без изменений: Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исходя из данных о совершенных бронированиях летать на отдых, россияне будут из аэропортов Москвы (43,4%), Санкт-Петербурга (9,4%), Екатеринбурга (5,8%), Казани (2,7%) и Самары (2%).

* По данным cbr.ru

АО «Мегафон»