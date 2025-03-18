Три самарских университета получат федеральные средства на развитие технологий

СамГМУ, Самарский университет им. Королева и Тольяттинский государственный университет получат федеральные средства по программе «Приоритет-2030». Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

СамгМУ выделят 460 млн руб. на технологическое развитие медицины. Самарский университет им. Королева получил 100 млн руб. на развитие киберфизических систем, технологий в двигателестроении. Тольяттинскому государственному университету также выделят 100 млн руб. — на беспилотные системы, новые материалы, искусственный интеллект.

«В этом году «Приоритет-2030» взял курс на технологическое лидерство. У нашей области богатая история, связанная с пилотируемыми системами. Сейчас делаем ставки на беспилотные технологии. Ключевую роль в этом направлении отводим университетам. В частности, программа Тольяттинского госуниверситета переориентирована на 80% в сторону развития БАС», — отметил Вячеслав Федорищев.

В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что в основной трек программы «Приоритет-2030» отобраны 100 университетов из 41 региона. Общий объем средств, который поделят между университетами, составит 27,8 млрд руб. Средства субсидий могут быть направлены на выстраивание системы стимулирующих выплат для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в университеты исследователей мирового уровня, организацию научных мероприятий.

Руфия Кутляева