Сетевики готовы к паводку

17 марта в Уфе на площади перед спортивным комплексом «Уфа-арена» прошел традиционный республиканский смотр сил и средств, которые привлекаются к пропуску весеннего паводка. Готовность служб разных ведомств и компаний оценили заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов и первый заместитель начальника ГУ МЧС России по РБ Эдуард Идрисов.



На снимке: заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов проверяет подготовку ПО «УГЭС» к прохождению паводка.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

- Взаимодействие с ООО «Башкирэнерго» у нас налажено, сил и средств достаточно, все необходимые перед паводком мероприятия компания провела, - отметил Эдуард Идрисов.

В смотре участвовало 25 ведомств и предприятий, которые выставили 76 единиц спецтехники. ООО «Башкирэнерго» представила аварийно-восстановительная бригада Северного РЭС Уфимских городских электрических сетей. Это одна из самых опытных бригад района электрических сетей, неоднократно работавшая в сложных погодных условиях. Энергетики показали современную технику – генератор 500 кВт для электроснабжения пострадавших потребителей, многофункциональный кран-манипулятор, автогидроподъемник и электротехническую лабораторию для комплексных испытаний электрооборудования.

Итоги смотра показали, что Башкирэнерго к половодью готово.

ООО «Башкирэнерго»