Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Накаяма умер в 82 года

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Акинори Накаяма скончался на 83-м году жизни, сообщает Ассоциация гимнастики Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

На Олимпийских играх в Мехико (1968) и Мюнхене (1972) Накаяма стал обладателем шести золотых, двух серебряных и двух бронзовых медалей. Также является семикратным чемпионом мира.

Накаяма занимал должность вице-президента Ассоциации гимнастики Японии. В 2005 году вошел во Всемирный зал славы гимнастики.

Таисия Орлова