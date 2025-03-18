Погибших при пожаре в Башкирии детей дважды помещали в приюты

Семья из Давлекановского районе, в которой сегодня ночью во время пожара погибли пятеро детей, была на учете как неблагополучная и с 2021 года находилась на постоянном контроле службы профилактики, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Мать детей состояла на профилактическом учете в группе по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Давлекановскому району как родитель, отрицательно влияющий на своих несовершеннолетних детей. С 2021 года ее поведение обсуждалось на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 12 раз.

В декабре 2022 года мальчиков поместили в дом ребенка, а трех девочек — в социальный приют для детей и подростков по составленному полицией акту. В декабре 2022 года дети вернулись в семью в связи с исправлением ситуации — мать арендовала благоустроенную квартиру в Давлеканово. В октябре 2023 года детей снова забрали из семьи и вернули в феврале 2024 года после того, как мать прошла реабилитацию в наркодиспансере.

На момент возвращения детей в семью мать была трудоустроена продавцом-консультантом, арендовала благоустроенный частный дом.

По словам пресс-секретаря ведомства, мать детей шла на контакт со специалистами и исполняла данные рекомендации. «Дети были привязаны к матери, и вся работа субъектов профилактики была направлена на сохранение детей в семье»,— сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Ъ-Уфа", после пожара с гибелью шести человек Альшеевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии возбудил два уголовных дела: по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ) — следствие полагает, что надзор за неблагополучной семьей был недостаточным. Расследование контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.

Майя Иванова